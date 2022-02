Les réalisateurs du documentaire “Des Vies Sans Toit”, en lice aux Oscars, veulent inviter des SDF à fouler le tapis rouge

Pedro Kos et Jon Shenk, les réalisateurs du documentaire “Des Vies Sans Toit”, en lice aux Oscars “espèrent mettre à profit ce tout petit moment d’attention sur notre tout petit film pour ouvrir une conversation qui permette aux gens d’avoir un point de vue qu’ils n’auraient pas eu autrement”.

Une fois par an, Hollywood accueille les stars et les paillettes de la cérémonie des Oscars mais toutes les nuits, des centaines de personnes sans-abri dorment sur les trottoirs d’un des plus célèbres quartiers de Los Angeles. Ces deux mondes, voisins et aux antipodes l’un de l’autre, vont se percuter fin mars. Les réalisateurs d’un documentaire consacré au sort des SDF aux États-Unis, en lice pour ces prestigieux trophées, ont l’intention d’inviter certains de leurs interlocuteurs à fouler avec eux le tapis rouge de la soirée.

“Espérons que le jour de la cérémonie, nous pourrons mettre un peu l’accent sur cette cohabitation et attirer l’attention sur cette humanité qui est, littéralement, de l’autre côté de la rue et que nous avons tous ignorée pendant trop longtemps”, lance Pedro Kos, co-réalisateur du documentaire Des Vies Sans Toit. “On croise les doigts pour qu’on puisse venir accompagnés de deux ou trois d’entre eux”, ajoute son camarade Jon Shenk.

Le film court, diffusé sur Netflix, suit le parcours d’une dizaine de sans-abri à Los Angeles, San Francisco et Seattle sur l’espace de trois ans. Il montre dans le détail leur vie quotidienne, leur combat pour survivre dans la rue et leurs espoirs d’y échapper un jour.

Parmi eux figurent Luis Rivera Miranda, quadragénaire ami des chiens qui se lance dans une histoire d’amour avec une autre SDF, et Ronnie Willis, dit Futuristic Astaire, qui danse pour les touristes le long d’Hollywood Boulevard pour pouvoir s’acheter à manger. “Il a une histoire extraordinaire. C’est quelqu’un qui a une formation de danseur classique, qui a dansé avec Janet Jackson, qui a chorégraphié Thong Song de Sisqo et qui a malheureusement connu des moments difficiles”, souligne Pedro Kos. Dans les scènes du documentaire consacrées à Willis, on peut “vraiment voir le Dolby Theatre” où se déroule traditionnellement la cérémonie des Oscars, relève-t-il.