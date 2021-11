« La méthode Williams » sort au cinéma mercredi 1er décembre. Ce biopic raconte les coulisses de l’ascension des joueuses de tennis Venus et Serena Williams et le rôle déterminant de leur père, incarné par Will Smith.

C’est l’histoire vraie de deux légendes du tennis. Richard Williams est le père omniprésent de Venus et Serena Williams. Il décide de leur destin dans le tennis avant leur naissance. « Il est allé voir sa femme pour lui dire qu’il devait avoir deux enfants qui deviendraient les numéros un et deux du tennis mondial », raconte Will Smith, qui joue le rôle du père dans La méthode Williams, en salles mercredi 1er décembre.

Les sœurs Williams satisfaites

Sa méthode est un entraînement intensif par tous les temps, ensuite se détacher des codes traditionnels du tennis et tout faire pour soutenir ses filles. Pour mieux appréhender leur rôle, les actrices ont appris à jouer au tennis. Elles ont été conseillées par les sœurs Williams qui ont suivi la production de près. Les stars estiment le résultat proche de la réalité. Sept victoires en Grand Chelem pour Venus et 23 pour Serena font d’elles des icônes du tennis mondial, comme le prévoyait le plan de Richard Williams.