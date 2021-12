Au début de la génération actuelle de consoles, certains éditeurs ont augmenté le prix de leurs jeux pour la PS5 et les séries X et S de la Xbox. L’un de ces éditeurs était Square Enix, qui a également appliqué cette nouvelle tarification au PC.

Nous l’avons appris lorsque Final Fantasy VII Remake Intergrade a été annoncé pour PC. Square a publié la carte du jeu sur l’Epic Games Store et vous avez pu voir sur celle-ci que le titre est disponible pour 339 PLN. C’est possible, car Square a caché le prix du jeu après une vague de critiques qui s’est abattue sur la société après une telle tarification du jeu, qui dans sa version originale a fait ses débuts il y a deux ans.

De plus, l’augmentation du prix ne concerne pas seulement le remake de FFVII. Des fiches produits pour le jeu Forspoken sont également apparues sur Steam et l’Epic Games Store. Ce titre coûte également 73 € dans la version de base. La version Deluxe, quant à elle, est proposée au prix de 97 €.

Pour l’instant, ce sont les seuls titres concernés par la hausse des prix.

Il est toutefois possible que Square Enix révèle bientôt les prix de ses autres productions à venir sur PC, et qu’elles soient elles aussi disponibles à l’achat pour un prix légèrement supérieur.

L’augmentation du prix des jeux est due à un certain nombre de facteurs. La plus importante est, bien sûr, l’augmentation du coût de production des nouveaux titres. Certaines entreprises emploient des centaines, voire des milliers de personnes pour travailler sur de nouveaux jeux. Viennent ensuite les licences de logiciels, l’externalisation et de nombreux autres coûts.

Certains éditeurs, comme Take-Two, affirment que les joueurs sont prêts pour une nouvelle norme de prix. Est-ce le cas ? C’est à chacun de juger par lui-même.