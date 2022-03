L’inévitabilité de la romance au bureau

Le travail est un terrain fertile pour que les relations s’épanouissent – et il y a de bonnes raisons pour lesquelles nous tombons souvent amoureux de nos collègues, que ce soit en personne ou virtuellement.

Il est décidément moins sexy d’envoyer un émoji clignotant à un collègue par-dessus des messages que d’échanger un regard timide sur la machine à café. Pourtant, même si les interactions passagères qui allumaient autrefois les romances au bureau sont devenues impossibles pendant le verrouillage, les collègues se sont toujours trouvés – même sans tables de conférence ou bureaux pour que les étincelles volent.

Les données de février 2022 de la Society of Human Resource Management (SHRM) des États-Unis suggèrent que la romance au travail a peut-être en fait augmenté lorsque les employés se sont accroupis à la maison. Un tiers des 550 Américains interrogés ont répondu qu’ils avaient commencé ou entretenu une relation avec un collègue pendant la pandémie – une augmentation de 6% depuis les jours pré-pandémiques de 2019.

Même dans une pandémie mondiale, les travailleurs ont trouvé un moyen de continuer à sortir avec des collègues – un fait qui souligne le caractère inévitable de la romance au bureau. Le lieu de travail est un terreau fertile pour l’amour et la luxure, même si de nombreuses entreprises désapprouvent les rencontres entre collègues et les considèrent comme un cauchemar RH. Les experts disent qu’il existe des raisons spécifiques pour lesquelles les travailleurs ne peuvent tout simplement pas arrêter de se connecter avec leurs collègues – même lorsqu’ils sont isolés pendant une crise sanitaire mondiale.

Une histoire aussi vieille que le temps

Bien qu’ils soient considérés comme quelque peu tabous, 75% des répondants à l’enquête SHRM ont déclaré qu’ils étaient d’accord avec des collègues qui se fréquentent. (Après tout, la moitié ont déclaré avoir aimé un collègue à un moment donné.) Et même si la fraternisation est un casse-tête pour de nombreuses entreprises, la romance entre collègues existe depuis des décennies, voire des siècles.

«Même en remontant à l’ère industrielle, il y avait encore des discussions sur l’attirance des gens les uns pour les autres sur le lieu de travail», explique Amy Nicole Baker, professeur à l’Université de New Haven, aux États-Unis, qui étudie la romance au travail et la psychologie organisationnelle. Dès les années 1800, il y a eu des échanges de perles autour des interactions romantiques dans les premiers jours du travail en col blanc, avec des femmes et des hommes dans les bureaux se livrant à des «comportements sans nom», selon les critiques de l’époque.

Mais de nombreux amoureux se rencontrent au travail, et cela ne se termine pas nécessairement par un scandale (à l’inverse, cela pourrait conduire à une fin de conte de fées, comme les Obamas, qui se sont rencontrés dans un cabinet d’avocats de Chicago alors qu’ils avaient la vingtaine). Les données de 2017 montrent que jusqu’à un couple hétérosexuel sur 10 aux États-Unis déclare s’être rencontré au travail. Considérant que certaines données montrent que les personnes âgées de 20 à 50 ans aux États-Unis passent près de quatre fois plus de temps avec des collègues qu’avec des amis, cela semble presque inévitable. “Il n’est pas surprenant que tant de gens s’intéressent aux gens au travail”, car le travail “occupe de plus en plus de notre temps” depuis des années, explique Vanessa Bohns, professeure agrégée de comportement organisationnel à l’Université Cornell US, qui étudie la dynamique de la romance en milieu de travail.

Alors que les méthodes les plus courantes pour rencontrer des amis fluctuent – plus de personnes se réunissent en ligne maintenant, par exemple, et moins de personnes se rencontrent par le biais d’amis de la famille – ceux qui trouvent l’amour au travail “est une constante” statistiquement, dit Baker. Cette constante a duré pendant la pandémie, une période pendant laquelle se connecter avec des collègues peut en fait sembler moins risqué, puisque vous êtes hors de l’œil vigilant de votre patron ou de vos coéquipiers. (Certains collègues travaillent même secrètement chez les autres alors que le travail à distance se prolonge.)

“Tant que les gens interagissent ensemble dans un environnement de travail partagé, vous voyez les mécanismes de base de l’attraction humaine se produire”, explique Baker – que cet environnement soit physique ou virtuel. Et la psychologie derrière ces mécanismes continue inévitablement de pousser les collègues vers quelque chose de plus, même pendant une pandémie.