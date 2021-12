Aquaman 2 : le tournage est maintenant terminé confirme Jason Momoa

Jason Momoa a confirmé que le tournage du film Aquaman 2 sont maintenant terminés.

L’information est apparue sur l’Instagram de l’acteur.

Aquaman de l’univers DC est l’un des succès de 2018. On savait depuis longtemps qu’une suite au film serait réalisée et aujourd’hui nous avons enfin de bonnes nouvelles pour ceux qui l’attendaient. Jason Momoa, qui joue le personnage principal, a confirmé que Aquaman 2 a déjà terminé le tournage. Le film va maintenant entrer en post-production, et devrait donc être prêt à sortir fin 2022.

La suite est officiellement intitulée Aquaman et le Royaume perdu. Le titre polonais n’est pas encore connu. En plus de Jason Momoy, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Temuera Morrison et Yahya Abdul-Mateen II reviendront sur les écrans. Amber Heard reprendra également son rôle malgré les protestations et les pétitions envoyées aux réalisateurs à ce sujet. Le titre sera visible dans les salles de cinéma le 14 décembre 2022.