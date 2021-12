Comment une équipe de cinéma parcourt le monde pour restaurer des films des années 1920

Les trois-quarts des films des années 1920, grande époque du cinéma muet, sont considérés comme perdus à jamais. Une équipe de production parisienne parcourt le monde pour restaurer ces chefs-d’œuvre. Parmi eux, 9 films de Julien Duvivier, un des pionniers du cinéma français.

Le temps efface tout, même les plus grands chefs-d’œuvre du cinéma. Les trois-quarts des films des années 1920, âge d’or du cinéma muet, sont perdus selon les spécialistes. Les images sont souvent trop détériorées pour être récupérables. Dans cette course contre-la-montre, les équipes de Lobster Films parcourent le monde pour tenter de les restaurer. Et ça marche, comme pour La Divine Croisière, l’un des 9 films réalisés par Julien Duvivier qui ont pu être sauvés. Il était considéré comme perdu à jamais. Mais Lobster Films a réussi un petit miracle.

« On a pu le reconstruire grâce à différentes copies. Certaines étaient de bonne qualité, mais malheureusement abrégées. Alors que d’autres étaient de très mauvaise qualité mais complètes. Il a donc fallu comparer tous les éléments et faire en sorte qu’on ait le film en entier, image par image », raconte Colin Ruffin, restaurateur numérique chez Lobster Films.

Dans le détail, les restaurateurs font une sorte de greffe d’image pour arriver à leurs fins. « On va sélectionner la zone de l’image qui pose problème et on va venir chercher dans les images précédentes ou suivantes ce qui pourrait remplacer le défaut », poursuit Colin Ruffin.

Ce travail titanesque a pris 15 ans. Il a commencé par un travail de recherche à travers le monde. « Il y a un bout qui peut avoir survécu en France, un bout en Hollande, un bout en Angleterre, un bout en Australie, un bout en Argentine. Il faut connaître tout le monde. Il faut appeler tout le monde, puis à l’arrivée on met tout bout à bout. Grâce à la restauration numérique on intègre tout ça pour qu’on ait l’impression que le film n’a jamais été abîmé », explique Serge Bromberg, producteur et réalisateur chez Lobster Films.